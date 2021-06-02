‘Erdoğan’ın faizleri düşürme çağrısı Türkiye’yi daha kırılgan hale getiriyor’

Kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizleri düşürme çağrısı ülkenin zaten var olan dışa dönük kırılganlıklarını artırırken daha fazla yatırımcının politikaya dair risklerden dolayı ülkeden çıkmasına da neden olabileceğini belirtti.

Capital Intelligence Ratings şirketinde kıdemli ülke analisti Yesenn El-Radhi e-mail ile yaptığı açıklamada, “Para politikasında son yıllarda yaşanan bazı tersine dönüşler ve merkez bankasının sahip olduğu özerkliğin azalması nedeniyle para politikası risklerinin yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.

El-Radhi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz oranlarının düşürülmesindeki ısrarı Türkiye’nin zaten var olan dışa dönük kırılganlıklarını artırıyor. Para politikasında hızlı bir gevşemeye gidilmesi uluslararası yatırımcının hissiyatını iyice bozabilir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan dün Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri düşürmesi gerektiğini söylerken bu açıklamanın ardından TL, dolar karşısında düşük hacimli piyasada 8.88’e kadar yükselerek yeni tarihi zirveye çıktı. (REUTERS)

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