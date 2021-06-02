Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Erdoğan’ın faizleri düşürme çağrısı Türkiye’yi daha kırılgan hale getiriyor’

Kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşürme çağrılarının Türkiye'nin zaten var olan dışa dönük kırılganlıklarını artırdığını vurguladı.

Güncellenme: 16:47, 02/06/2021
HaberlerEkonomi
‘Erdoğan’ın faizleri düşürme çağrısı Türkiye’yi daha kırılgan hale getiriyor’

Kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizleri düşürme çağrısı ülkenin zaten var olan dışa dönük kırılganlıklarını artırırken daha fazla yatırımcının politikaya dair risklerden dolayı ülkeden çıkmasına da neden olabileceğini belirtti.

Capital Intelligence Ratings şirketinde kıdemli ülke analisti Yesenn El-Radhi e-mail ile yaptığı açıklamada, “Para politikasında son yıllarda yaşanan bazı tersine dönüşler ve merkez bankasının sahip olduğu özerkliğin azalması nedeniyle para politikası risklerinin yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.

El-Radhi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz oranlarının düşürülmesindeki ısrarı Türkiye’nin zaten var olan dışa dönük kırılganlıklarını artırıyor. Para politikasında hızlı bir gevşemeye gidilmesi uluslararası yatırımcının hissiyatını iyice bozabilir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan dün Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri düşürmesi gerektiğini söylerken bu açıklamanın ardından TL, dolar karşısında düşük hacimli piyasada 8.88’e kadar yükselerek yeni tarihi zirveye çıktı. (REUTERS)
İlginizi ÇekebilirMerkez Bankası Başkanı'dan erken gevşeme olmayacak mesajıMerkez Bankası Başkanı'dan erken gevşeme olmayacak mesajı

İlginizi ÇekebilirAtilla Yeşilada: Faizi indiremezler, indirirlerse kuru tutamazlarAtilla Yeşilada: Faizi indiremezler, indirirlerse kuru tutamazlarİlginizi ÇekebilirDolar/TL'de tarihi seviyeDolar/TL'de tarihi seviye