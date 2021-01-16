Erzurum bölgede kredilerde ilk sırada

TBB 2020 Kasım dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da 13,7 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,6 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,4 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 22,8 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 Kasım dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2020 Kasım ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 18 bin 84 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 764 TL, toplam nakdi kredi de ise 22 bin 848

Kasım dönemi kaydında Erzurum'da 13,7, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde16,8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 24,6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 52,7 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,93 oldu.

Dönemde Erzurum'da 3,6, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 9,2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 23,46 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,17 olarak tespit edildi.