Esnaf için yeni kredi paketi açıklanacak

Pandemi döneminde büyük zorluk yaşayan esnafın tepkileri artarken, hükümetten bir adım geliyor.

Bloomberg’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemiden zarar gören esnafa dönük toplamda 5 milyar TL’lik yeni kredi paketi açıklayacak.

Son hazırlıkları yapılan paketin, bugün kabine toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyor. Pakete ilişkin metnin bankalara gönderildiği aktarıldı.

FAİZ YÜZDE 18

Yıllık cirosu 10 milyon TL’ye kadar olan işletmelere, kamu bankaları ve özel bankalar tarafından 6 ayı geri ödemesiz 18 ay vadeli kredi imkanı sunulacağı belirtildi.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizi yüzde 19, ortalama ticari kredi faizi yüzde 21,1 seviyesindeyken, yeni pakette esnafa yüzde 18 faizle kredi kullandırılacak. Krediler Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yüzde 90’lık kefaletiyle verilecek.

Kredinin ciro büyüklüğüne göre 50 bin TL ile 200 bin TL arasında olacağı belirtildi.

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