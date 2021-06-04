Esnaf isyan etti: Devlet bize biraz sahip çıksın ya! El emeğini satıyorum

Saadet Partisi, geçtiğimiz gün birçok esnaf ve sektör temsilcisinin katıldığı Esnaf Kongresi düzenledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu esnafın sıkıntılarını dinleyerek, “Ortadaki manzara belli. Aslında bütün esnafımız zor durumda. Esnaf bizim ekonomimizin bel kemiği. Siz ayakta duruyorsanız, ülke de ayakta duruyor demektir. Onun için bu dönemi iyi anlamak lazım, çözüm üretebilmek için. Mantık ve yaklaşım değişmeli” çağrısında bulundu.

ESNAF DERT KÜPÜ

Kongrede konuşan esnaf ise sorunlarını şöyle anlattı:

* Sağlık sektörü kapsamında çalıştığım için bir kuruş bile devlet desteği görmedim. Ama her ay iş yeri kirasını, aidatı, elektriği, telefonu, suyu, interneti, muhasebe giderlerini ödemeye devam ettik.

* Sadece Konya'daki 310 meslektaşımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Türkiye genelinde ise hizmet sektöründe 12 tane arkadaşımız intihar ederek hayatına son verdi.

* 50 bin kaybım varsa bana verilen; pandemide 3 bin lira. Acaba kira, elektrik, su, eleman parası, ailem var… Ben nasıl geçineceğim.

* Dükkan kirası işledi, faturalar işledi, borç üstüne borç geldi, iki tane bakmam gereken çocuğum var.

* Esnafa verilen bir kredi de kredi çektim, ikinci krediyi vermiyorlar. Sonra dediler; “Erteleyebilirsiniz.” Tekrar ödemeye gittiğimizde 1.500 TL faiz aldılar bizden.

* Sosyal yardımlaşmaya veyahut da kaymakamlığa gittiğimizde, “Tamam, biz size destek çıktık.” deyip bize koli gönderiyorlar. Ben vergi dairesine bulgur mu vereceğim, pirinç mi vereceğim?

* Özellikle saat uygulaması, bugüne kadar çok ciddi sıkıntılar yaşayan işletmelere bir darbe daha vurmuştur.

* Maalesef ki devletimden hiçbir şekilde maddi yardım alamadım. Devlet bize biraz sahip çıksın ya! El emeğini satıyorum!

* Bankadan da destek gelmiyor, ben bunu devletten de bekliyorum ondan da destek alamıyorum.