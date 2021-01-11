Esnaf kira desteği başvurusu için son gün: Esnaf destek ödemesinden kimler faydalanacak?

Geçtiğimiz haftalarda hükümet corona virüsü pandemisi sebebiyle büyük ekonomik kayıpların önüne geçmek adına esnafa üç ay süreyle kira desteği yapacağını duyurdu. İlk olarak 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 8 Ocak olarak açıklanmıştı ancak süre uzatıldı.

ESNAF KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Destek başvuruları 11 Ocak tarihine kadar alınmaya devam edecek. Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, “Gelir Kaybı Desteği Başvurusu” ve “Kira Desteği Başvurusu” bağlantılarından yapılacak.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

ESNAF DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteğin detaylarını geçtiğimiz haftalarda açıkladı.

* Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.

* Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime üç ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLERİN YARARLANACAĞI BELLİ OLDU

* Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

“5 MİLYAR TL CİVARINDA HİBE DESTEĞİ SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ”

* Bir diğer destek kalemi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz.

* Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki üç ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.

TURİZME KİRA DESTEĞİ

* Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecri misillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır.

* Belediyelere de mülkiyet ve tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık.

“1 MİLYON 239 BİN 438 KİŞİYE ÜÇ AY SÜREYLE AYDA BİN LİRA DESTEK”

* Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz.

* Benzer şekilde yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

* Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde yine 1 Haziran’a kadar uzatmaya gittik.

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