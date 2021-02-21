Esnaf patlayacak, çiftçimiz perişan, orta direk çöktü

Anavatan Partisi (ANAP) 1980'li yıllara damgasını vurdu. Turgut Özal ile başlayan serüvende 1983'ten 2002'ye kadar tek başına iktidar da oldu koalisyonlarda da yer aldı. 2002'den sonra ise Meclis dışında kaldı. Özal'ın kurup iktidar yaptığı ANAP şimdi yeniden toparlanıyor. 2011'de partinin başına geçen İbrahim Çelebi, tekrar teşkilatlandı ve seçime girmeye hak kazandı. Çelebi, gençlik kollarında başlayan ve genel başkanlığa kadar uzanan siyasi hayatı ile ülke gündemini, SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

■ Esnaf, sanatkar patlamak üzere. Başka ülkede olsa müthiş reaksiyonlar verirdi. Dayanma limitlerini aştık. Çiftçi perişan. Faize bütçede 179 milyar ayırırken, tüm üreticilerimize 22 milyar vermek bize komik geliyor.

■ Yatı olan abilerimiz mazotu 1.5'tan alıyor, çiftçimize 4.5'tan veriyoruz. Kaynaklarımızı adil kullanmamız gerekiyor. Böyle olmazsa, Turgut Özal'ın tabiriyle ‘orta direk' çöker. Şu anda zaten orta direk yok oldu. Çok az bir mutlu azınlık var, geri kalan geçim derdinde. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İktidar yapıcı eleştirilere kulak vermeli. Öyle bir medya ağı var ki bakınca her şey güllük gülistanlık.

ÖZAL İLE TANIŞMA

■ 1966 Kırıkkale Keskin doğumluyum. Lisede okurken, Turgut Özal bir açılış için o zaman ilçe olan Kırıkkale'ye geldi. İlçe başkanlığı önünde, sandalye üzerinde konuşma yaptı. 12 Eylül'ü toy bir genç olarak yaşadığım için ‘barış, huzur, çağı yakalamak' biçimindeki sözleri dikkatimi çekti. Kırıkkale'de parti teşkilatı kurulunca ilçe başkanıyla tanıştım, gençlik komisyonu kurduk. 1989 yılında gençlik kolları başkanı oldum. Marketim var, çiçek işi, ticaret yapıyorum.

SİYASETTEKİ KAYIKÇI KAVGASINDAN BIKTIK

“DP ile birleşme ANAP'ın aleyhine oldu. 3-4 ayda eridik, tuzla-buz olduk. 2011 seçimlerinden sonra 32 arkadaşımla, 1983'teki tüzüğüyle ANAP'ı yeniden kurdum. Şimdi partiyi büyüterek ilerliyoruz. Kongreler bitti, seçime girme yeterliliğimiz var. ANAP'ın misyonu hep birleştirici oldu. Baraj yüzde 3 olursa hiçbir ittifakın içinde olmayız. Kayıkçı kavgalarından bıktık.”