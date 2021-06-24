Esnafa hibe desteğinde son başvuru tarihi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandemiden zarar gören esnafa hibe desteğinde başvuruların 1 Temmuz tarihine uzatıldığını açıkladı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59'a kadar uzattık.”

Daha önce yapılan açıklamada, başvuruların 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edeceği belirtilmişti.



COVID-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan ve ekonomik anlamda zor bir süreç geçiren vatandaşlara esnafa hibe desteği veriliyor. 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek esnafa hibe desteği için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapıyor.

Bu destekten 17 Mayıs 2021’den itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor.

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