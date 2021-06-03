Esnafı saat ve ruhsat sınırı isyan ettirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı ardından açıkladığı kademeli normalleşmeye geçilirken saat sınırlaması esnafı isyan ettiriyor. Ruhsat sınırına takılarak hiç açamayan esnaf ise sesini duyurmaya çalışıyor. İşletme sahipleri SÖZCÜ’ye konuştu.

“AÇILMA UMUT VERİCİ AMA YETERLİ DEĞİL”

Açılmanın umut verici olduğunu ancak yeterli olmadığını ifade eden işletme sahibi Murat Kantarcı, “İş yapma olanağının akşam 20.00-21.00 sularında başladığı için yeterli bir açılma söz konusu değil. 16 aydır açılamayan esnaf arkadaşlarımız var. Bunlar genelde canlı müzik yapan yerler. Ruhsatları sırf bar olduğu için açılamıyorlar. Oturma düzenleri olan, bizler gibi. Buradaki müzisyenler, çalışanların aileleri çok etkilendi. 20 Kasım’da başlayan yasaklar çok etkiledi. Kira borçları var. Şu an yasaklarla kirayı mı çıkaracağız, maaşı mı ödeyeceğiz yoksa şu sürecin açığını mı çıkaracağız, para mı kazanacağız, borçlarımızı mı ödeyeceğiz yeterli değil” şeklinde konuştu.

“UMDUĞUMUZ GİBİ OLMADI”

İşletmeci Ramazan Çitak ise müşterileri özlediğini ve eski günleri aradıklarını belirterek, “Saatin en azından 00.00’a çekilmesini bekliyorduk. 21.00 olunca herkes şaşırdı. İnsanlar zaten 19.00’da işten çıkıyorlar iki saat içinde nasıl yemek yiyip evlerine gidecekler. Bir buçuk senedir herkes aç. Beklentilerimiz büyüktü. Umduğumuz gibi olmadı. Borç borç üstüne. Şu an tamamen açılsa bile servis personelinin, aşçılarımızın, çalışanlarımızın kendini düzeltmesi en az 2 seneyi bulur” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLER EN AZ DESTEK ALAN SEKTÖRLER”

Bir buçuk senedir kredi çekerek ayakta kaldığını söyleyen Resul Ayas, “120 bin kredi çektim ve bu bir buçuk yılı böyle atlattım. Saat kısıtlaması bizim açımızdan büyük bir sıkıntı bunun düzetilmesi gerekiyor. İş yapacağımız saatte kapatıyoruz. Gündüz bomboş. Sektörel olarak en çok etkilenen sektörler en az destek olan sektörlerdi” diye konuştu.

“GİZLİ BİR ALERJİLERİ VARMIŞ GİBİ…”

Mekanların neredeyse yüzde 60’ının kapalı olduğunu hatırlatan Hakan Yıldırım ise “Kendimizin açmış olmasını alkışlamıyoruz. Diğer arkadaşlarımız çok mağdurlar. Bir buçuk yıldır kapalılar. Hiçbir destek, teşvik, yardım almadılar sırf ruhsatlarında bar yazdığı için. Özellikle kafe ve barlarla ilgili gizli bir alerjileri varmış gibi duruyor. Kapanma vakti ilk onlar kapatılıp açılış vakti en son onlar açıyor. Sosyal devlet, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirecek. 1 Haziran’da açtık, 2 Haziran’da ötelenmiş vergileri ödeyin diye tebligat geliyor. Kapalıyken ağaçlardan para mı topladık? Cenazeler, toplantılar, kongreler, İstanbul’un fethi kutlamalarını yap işine gelmediği yerde mesafe, kural. İnsanların zekasıyla ve aklıyla dalga geçiyorlar” dedi.

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