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Esnafın normalleşmede kırmızı çizgisi kapasite ve kapanış saati

İkinci normalleşme dönemi için 1 Mart itibarıyla yeni bir takvim açıklanırken, işletmeler özellikle saat ve kapasite sınırlamasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek ortak bir çalışma talep etti.

Sayime BAŞÇI
Güncellenme: 00:13, 19/02/2021
HaberlerEkonomi
Esnafın normalleşmede kırmızı çizgisi kapasite ve kapanış saati

Yaklaşık 3 aydır coronavirüs salgınında yaşanan ikinci dalganın etkisini azaltmak için uygulanan sokağa çıkma yasağı ve yeme-içme sektöründeki kısıtlamaların 1 Mart itibarıyla kademeli olarak kaldırılması hedeflenirken, pandeminin vurduğu sektörlerin gözü Bilim Kurulu'nun belirleyeceği kriterlere çevrilmiş durumda.

İkinci kez genelge ile faaliyetlerine ara veren yeme-içme sektörü bu süreçte büyük bir finansal sıkıntının eşiğine gelirken, sokağa çıkma yasaklarından etkilenen esnaf tarafında ise kapanmalar başlamıştı. Özellikle yeme-içme sektörü temsilcileri, yüzde 25'in üzerinde bir kapasite ve saat kısıtlaması olmayacak bir kararın sağlıklı açılış için “olmazsa olmaz” olduğuna işaret etti. 3 ay boyunca birikimlerini borç, fatura ve kira ödemelerine aktaran esnafta ise en azından açılışta sermaye olabilecek faizsiz bir “ayağa kalk” desteği beklentisi hakim.

1 Mart'tan itibaren yeniden kademeli açılışa hazırlanan yeme-içme sektörü, yüzde 25 kapasite ve saat sınırlamasına karşı.

 ORTAK ÇALIŞMA

Önceki gün ikinci normalleşme takvimini açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre illerin risk durumuna bakılarak 4 kategoriye ayrılacağını aktarmıştı. İşletmelerin TSE ile ortak bir çalışmaya imza attığını aktaran Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, “Bilim Kurulu ve karar vericiler ile nasıl açılması gerektiği, kuralların nasıl işleyeceği konularını istişare etmemiz lazım. Burada teoriyi iyi bilen Bilim Kurulu ile sahadaki pratiğin iyi organize edilmesi gerekiyor” dedi.

Ramazan Bingöl

‘AYAĞA KALK' DESTEĞİ ŞART

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 415 meslek dalının açılış kararına odaklandığını aktarırken, “Pandemide eldeki avuçtaki borca gitti. Burada faizsiz kredi ile ayağa kalk desteği bekliyoruz. Bu destekle esnaf sermaye yapıp açılış yapabilsin” değerlendirmesini yaptı.

Kaya Demirer

‘Kapasite yüzde 25'se açmamak daha iyi'
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, açık kalma süresi ve kapasite oranının büyük önem taşıdığını aktardı. “Saat kısıtlamaları kalkmadan bazı işletmeler hiç açamıyor. Burada saat ve kapasite ikilisi çok önemli. Kapasite yüzde 25 dediğiniz zaman açması açmamasından daha kötü” diyen Demirer, güvenli turizm sertifikasında olduğu gibi sektörün Bilim Kurulu ile birlikte hareket ederek kriterleri belirleyebileceğini dile getirdi. Demirer, sertifikanın da önemli bir standart oluşturduğuna dikkat çekti.
Yayınlanma Tarihi:05:00,