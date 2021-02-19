Esnafın normalleşmede kırmızı çizgisi kapasite ve kapanış saati

Yaklaşık 3 aydır coronavirüs salgınında yaşanan ikinci dalganın etkisini azaltmak için uygulanan sokağa çıkma yasağı ve yeme-içme sektöründeki kısıtlamaların 1 Mart itibarıyla kademeli olarak kaldırılması hedeflenirken, pandeminin vurduğu sektörlerin gözü Bilim Kurulu'nun belirleyeceği kriterlere çevrilmiş durumda.

İkinci kez genelge ile faaliyetlerine ara veren yeme-içme sektörü bu süreçte büyük bir finansal sıkıntının eşiğine gelirken, sokağa çıkma yasaklarından etkilenen esnaf tarafında ise kapanmalar başlamıştı. Özellikle yeme-içme sektörü temsilcileri, yüzde 25'in üzerinde bir kapasite ve saat kısıtlaması olmayacak bir kararın sağlıklı açılış için “olmazsa olmaz” olduğuna işaret etti. 3 ay boyunca birikimlerini borç, fatura ve kira ödemelerine aktaran esnafta ise en azından açılışta sermaye olabilecek faizsiz bir “ayağa kalk” desteği beklentisi hakim.

ORTAK ÇALIŞMA

Önceki gün ikinci normalleşme takvimini açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre illerin risk durumuna bakılarak 4 kategoriye ayrılacağını aktarmıştı. İşletmelerin TSE ile ortak bir çalışmaya imza attığını aktaran Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, “Bilim Kurulu ve karar vericiler ile nasıl açılması gerektiği, kuralların nasıl işleyeceği konularını istişare etmemiz lazım. Burada teoriyi iyi bilen Bilim Kurulu ile sahadaki pratiğin iyi organize edilmesi gerekiyor” dedi.

‘AYAĞA KALK' DESTEĞİ ŞART

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 415 meslek dalının açılış kararına odaklandığını aktarırken, “Pandemide eldeki avuçtaki borca gitti. Burada faizsiz kredi ile ayağa kalk desteği bekliyoruz. Bu destekle esnaf sermaye yapıp açılış yapabilsin” değerlendirmesini yaptı.