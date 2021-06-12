Esnek çalışmada terfiyi ofise gelen erkekler mi alacak?

Pandemi sonrası esnek çalışmada çocuk ve yaşlı bakımı için evden çalışmayı tercih edecek kadınlar için kariyer yarışında yeni bir zorlu süreç başlıyor.

KADINLARA TEHDİT

İngiltere merkezli iş hukuku firması Linklater'ın Ortağı Sinead Casey yeni esnek çalışma uygulamalarının sebep olabileceği tehlikelere dikkat çekti. İş hukuku uzmanı, “Esnek çalışmayı uygulanabilir hale getirerek belirli grupları yanlışlıkla marjinalleştiriyor musunuz? Ofise daha fazla gelebilen insanlar daha yetenekliler mi yoksa erkekler mi olacak? Evden çalışanlara işlerinde ilerleme ve terfi konusunda aynı fırsatların verilebilmesini sağlamak için işverenlerin çok dikkat ve özen göstermesi gerekecek” dedi. Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü Nicholas Bloom, evden çalışan personelin 21 aylık süreçte ofiste çalışanlara kıyasla yüzde 50 daha düşük bir terfi oranına sahip olduğunu vurguladı.

İş ve özel hayat dengesi bozuldu

Pandemi ile başlayan evden çalışma iş ve özel hayatın birbirinin içine geçmesine yol açtı. Deloitte'un İngiltere'de 500 kadın finans çalışanıyla yaptığı bir ankette pandemiden sonra iş-hayat dengesinin daha iyiye gittiğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde 31 olarak ortaya çıktı. Pandemiden önce ise bu oran yüzde 71'di.