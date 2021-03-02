Euro Bölgesi’nde enflasyon değişmedi

Euro Bölgesi enflasyonu geçtiğimiz ay beklentilere paralel olarak yatay seyretti.

Veriler önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarında geçici ancak sert bir yükseliş yaşanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat verileri, euro kullanan 19 ülkede fiyatların beklentilere paralel olarak ocakta aylık bazda yüzde 0.2, bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.9 yükseldiğini gösterdi.

Kısa dönemli tek seferlik faktörlerin etkisiyle fiyatların daha da artma ihtimali görülürken, Euro Bölgesi’nde enflasyon önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefini aşabilir ve bankanın yıllık yüzde 1’lik ortalama enflasyon beklentisini zorlayabilir. (REUTERS)