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Euro bölgesinde yıllık enflasyon değişmedi

Avrupa Birliği'nin (AB) 19 üye ülkesinin oluşturduğu Euro bölgesinde yıllık enflasyon Aralık ayında yıllık "yüzde -0.3" ile değişmedi.

Güncellenme: 13:49, 07/01/2021
Haberler Ekonomi
Euro bölgesinde yıllık enflasyon değişmedi

AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın perşembe günü açıkladığı verilere göre, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 1.4 ile gıda, alkol ve tütün grubunda belirlendi. Bu gruptaki yıllık artış Kasım ayında yüzde 1.9 düzeyindeydi. Hizmetler grubundaki yıllık fiyat artışları da Kasım’daki yüzde 0.6 düzeyinden, Aralık ayında yüzde 0.7 düzeyine yükseldi.

Enerji dışı gruptaki yıllık enflasyon da, Kasım’daki yüzde 0.3 düzeyinden, Aralık ayında yüzde -0.7 düzeyine gerilerken, enerji grubu enflasyonu da Kasım ayındaki yüzde -8.4 düzeyinden, Aralık’ta yüzde -6.9 düzeyine geriledi.

TÜKETİCİ GÜVENİ ZAYIF KALIYOR

Eurostat verilerine göre, Euro bölgesinde tüketici güveni de kasımdaki -17.60 puan düzeyinden, aralık ayında -13.9 düzeyine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günü açıkladığı verilere göre, Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte düşecek.

ECB açıklamasında, “Gelen anket verileri, dördüncü çeyreğin başında devam eden bir büyüme ivmesine işaret ediyor, ancak tüketici güveni zayıf kalıyor” denildi. (DHA)

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