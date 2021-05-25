Euroda yeni rekor geldi

ABD Doları karşısında bugün son 4,5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,2262’yi gören euro, Türk Lirası karşısında da tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Euro/TL, bugün düne göre yüzde 0,5 artışla 10,3202 seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Bundan önceki rekor 14 Mayıs’ta 10,3044 ile kırılmıştı.

Dolar/TL kuru ise bugün 8,40 civarında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda dolar, beklentilerin altında açıklanan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faizlerin sabit tutulacağına yönelik açıklamalarının yatırımcıların enflasyon nedeniyle faizlerin artacağına yönelik endişelerini bastırmasıyla son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde.

İlginizi Çekebilir Ekmek, makarna ve ete büyük zam yolda