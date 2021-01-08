Evans: Faizler ancak 2024’te yükselmeye başlar

Wisconsin Bankacılar Derneği Midwest Ekonomik Tahmin Forumu’nda konuşan Evans, enflasyonun yüzde 2.0 hedefe yükselmesine izin vermek için bu kadar süre gerekebileceğini vurgulayan Evans, enflasyonun ortalama yüzde 2.0 hedef konumuna ulaşılmasının ardından, faizlerin de yavaşça yükseltmeye başlayabileceklerini söyledi.

Daha önce açıkladığı gibi beklentisinin, bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 4.0 dolayında büyüyeceği yolunda olduğuna işaret eden Evans, ancak, hızlı yükselen coronaviras enfeksiyonlarının etkisiyle büyümenin duraklayabileceğini ya da yavaşlayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Evans ayrıca, ABD’de işsizlik oranının da 2021 yılının sonunda yüzde 5.0 düzeyine gerileyebileceğini ekledi. (DHA)