Evden çalışma modeli Maslak’ta ofisleri boşalttı

Gayrimenkul bilgi şirketi REIDIN'in yaptığı çalışmaya göre, geçen yılın ilk çeyreğinde Sarıyer'de yüzde 88.4 olan ofislerdeki ortalama doluluk oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 5.9 azalarak yüzde 83.2'ye ulaştı. Oysa geçen yılın ilk çeyreğinde bu bölgede doluluk oranı yüzde 11.9 artmıştı. İnşaatı biten projeler sebebiyle Kağıthane'deki doluluk oranı ise yüzde 16.4 arttı. Ataşehir de yüzde 5.23 artışla İstanbul'un diğer parlayan ofis bölgesi oldu.

Fiyat artışları enflasyonun altında

Ofislerde çalışan sayısının azalması sınırlı da olsa satış fiyatlarına yansıdı. Beşiktaş'ta ofislerin ortalama metrekare satış fiyatı sadece yüzde 7 artarak 37.146 liradan 39.758 liraya yükseldi. Sarıyer'de de 14.515 lira olan metrekare satış fiyatı yüzde 22 artışla 17.756 liraya çıktı. İstanbul'da fiyatı en çok artan bölge yüzde 35'le Ümraniye oldu.