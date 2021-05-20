Evden çalışmada lider Finlandiya

Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre, ülkelere göre evden çalışma oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında Avrupa ülkelerinde evden çalışma oranı yüzde 12,3 olarak kayıtlara geçti.

Evden çalışma oranı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2018 yılında bu oran yüzde 3.2 olarak belirlenmişti. Evden çalışmanın 2019 yılında yüzde 10.8 yükseldiği saptandı.

Avrupa ülkeleri arasında evden çalışmanın en yaygın olduğu ülke ise yüzde 25.1 ile Finlandiya olurken, ikinci sıraya yüzde 23.1 ile Lüksemburg, üçüncü sıraya ise yüzde 21.5 ile İrlanda'nın yerleştiği görüldü.

Bu veriler 15-64 yaş arası kişileri kapsarken, kadınların erkeklerden daha fazla evden çalıştığı gözlendi. Listenin son sırasında yüzde 4.7 ile Norveç yer alırken, Türkiye listede yer almadı.

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