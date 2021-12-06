Evergrande’de yeniden temerrüde düşme tehlikesi

Evergrande'nin toplam 82.5 milyon dolar geri ödemesi için verilen 30 günlük ek süre bugün bitiyor. Şirket ödeme için yeterli nakite sahip olamayabileceği uyarısında bulundu.

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Ağır borç yükü altında bulunan ve bundan önceki borç geri ödemelerini ancak ek sürenin son gününde yapabilen Çinli Evergrande, yeniden temerrüde düşme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Şirketin borçlarını geri ödemekte zorlanacağına işaret eden açıklamalar, hükümetin şirkete doğrudan müdahale edeceği ve borçlarını yeniden yapılandıracağı beklentilerini artırdı.

BORCU YAKLAŞIK 300 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Son aylarda ihraç ettiği tahvillerin kupon ödemelerinden üçünü son anda gerçekleştiren Evergrande’nin toplam 82.5 milyon dolar geri ödemesi için verilen 30 günlük ek süre de bugün bitiyor.

Ancak şirketin, cuma günü yaptığı açıklamada borç verenlerin 260 milyon dolar talep ettiğini ve şirketin bu ödemeyi gerçekleştirmek için yeterli kaynaklara sahip olacağını garanti edemeyeceğini belirtmesi, resmi makamların şirket yöneticisini çağırmasına yol açtı ve şirketin hisselerinin keskin şekilde gerilemesine neden oldu.

Bir zamanlar Çin’in en büyük gayrimenkul geliştiricisi olan Evergrande, şu anda yaklaşık 300 milyar doların üzerinde borca sahip olması, şirketin batması durumunda bütün gayrimenkul sektörünün etkilenebileceği anlamına geliyor.

Şirketin cuma günü yaptığı açıklamanın ardından Guangdong’dan bir yetkili şirketin talep etmesi durumunda Evergrande’ye risk yönetiminin kontrolünü sağlama, şirket içindeki kontrolü güçlendirme ve faaliyetlerin devamını sağlama konularında çalışabilecek bir ekip gönderebileceklerini belirtti. (REUTERS)



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