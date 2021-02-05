Eximbank’ın ihracatçılara desteği arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk Eximbank 2020 Değerlendirmesi ve 2021 Hedefleri” konulu toplantıya katıldı.

Toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de katıldı. Bakan Pekcan, konuşmasında Türk Eximbank'ın 2020 yılında ihracatçılara sağladığı destek, Türk Eximbank tarafından alınan Covid-19 tedbirleri ve 2021 yılında ihracat potansiyelini artıracak projelere değindi.

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Bakan Pekcan, bir yandan çeşitli destek ve finansman imkanları ile pandemiden zarar gören esnaf ve sanatkarların ve küçük işletmelerin yanında olurken, bir yandan da benzer gerekçelerle ortaya çıkan küresel talep daralmalarına karşı dış ticarette gösterilen güçlü performansı sürdürebilir kılmak üzere tüm imkanlarını sefer ettiklerini belirtti.

Pekcan, ”Türk Eximbank, 2020 yılında açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünde 9. ve kredi büyüklüğünde 8. büyük bankası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Eximbank toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,9'unu kullandırmıştır. Alacak sigortasında ise ülkemizin en büyük şirketi konumundadır.

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Banka, uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından bankacılık sektörünün 1 not üzerinde derecelendirilmiştir. Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir. Eximbank'ın toplam desteği bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. İhracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıkmıştır” diye konuştu.

YÜZDE 90'I KOBİ

Bakan Pekcan, Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısının bir önceki yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştığını belirtti.

Pekcan, Eximbank'ta en önemli gelişmenin daha fazla KOBİ ihracatçısına destek veriyor olması olduğunu vurgulayarak, son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90'ının KOBİ olduğunun altını çizdi.

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Pekcan, ”2020 yılında 4,4 milyar dolar tutarındaki 5 bin 526 adet kredinin vadesi uzatılmıştır. Döviz Reeskont Kredilerinde maksimum vade 360 günden 720 güne çıkartıldı. Bu şekilde uzun vadeli 4 milyar dolar döviz Reeskont Kredisi kullandırımı yapılmış bulunmakta. Salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek amacıyla ihracatçılarımıza sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar TL kullanım gerçekleştirdik.

Ayrıca, TL Reeskont Kredisi ve Stok Finansman Kredisi programlarını KGF teminatıyla da kullandırarak bu zor dönemde ihracatçılarımıza teminat çeşitliliği sağlamış olduk. İhracat taahhüt sürelerini de 12 ay uzattık. Küresel belirsizliklerin arttığı salgın döneminde ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi adına Türkiye'den alım yapan ithalatçıların konkordato, iflas gibi durumlar gerçekleşmediyse limitlerini koruyarak risklerini almaya devam ettik. Böylece ihracatçılarımızın Türk Eximbank güvencesiyle ihracatlarını sürdürmelerine katkıda bulunduk. Alıcı firma limitlerinin vadelerini ücretsiz uzattık” şeklinde konuştu. (İHA)