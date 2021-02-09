Fabrika sayısını 10’a çıkaracak

Hali hazırda 9 fabrikasıyla Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden biri konumuna gelen Farmasi, sene sonuna kadar gıda takviye tesisi olarak planladığı 10'uncu fabrikasını da açacak. İhracattan elde ettiği kârın tamamını üretim ve tesis yatırımına ayıran marka, her yıl bütçesinin yüzde 10'unu yeni ürün geliştirmek üzere Ar-GE için kullanıyor.

Farmasi Yönetim Kuru Üyesi Emre Tuna “Pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz birçok şirketi küçülmeye sürüklerken, biz Farmasi ailesi olarak yenilikçi yaklaşımımızla büyüme ivmemizi sürdürdük. Bu başarının en büyük nedeni, üretim hacmimizin çok güçlü olması ve katma değeri yüksek ürün ihraç ediyor oluşumuzdu. İhracat rakamlarımızı Covid- 19'un tüm olumsuz şartlarına rağmen iki kat arttırdık” dedi.

MEKSİKA’YA AÇILACAK

2019 yılında Amerika'ya da Türk güzellik şirketi bu yıl Nisan ayında dünyanın en büyük beş pazarından biri olan Meksika'ya girmeye hazırlanıyor. Farmasi, daha sonra sırasıyla Kanada, Almanya, Japonya, Kore ve Çin pazarlarına girmeyi hedefliyor.