Faiz dışı gelirler 41.2 milyar doları buldu

Deli dumrul' ücreti olarak nitelendirilen ve vatandaşı bezdiren ücret, komisyon gibi hizmet bedellerinden geçen yıl 58.6 milyar lira ile 2019'a göre 6.9 milyar lira daha az gelir elde eden bankalar; bu yılın ilk çeyreğinde tabloyu tersine çevirmeyi başardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankaların kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyonların tutarı, yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre % 7.9 artarak 4 milyar 436 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankaların verdiği hizmetler üzerinden sağladığı gelirler ise söz konusu dönemde %13.3 artışla 13 milyar 485 milyon lira olarak gerçekleşti.

HİZMET GELİRİ ARTTI

Böylece bankalar, 20 farklı kalemden ve kredilerden elde ettikleri ücret ve komisyon tutarı yani hizmet gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 12.5 artarak 17 milyar 921 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün verdiği hizmetler üzerinden sağladığı gelir, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14.1 azalarak 42 milyar 648 milyon liraya, kredilerden alınan ücret ve komisyonlar ise %0.2 artışla 16 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

YÜZDE 41 DAHA FAZLA

Toplam faiz dışı gelirler ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre % 41.4 oranında artarak 41 milyar 248 milyon lira oldu. Faiz dışı gelirler toplamı geçen yılın tümünde 2019'a göre %3.5 oranında erimiş ve 102.5 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Pandemiyle birlikte devreye alınan düşük faizli kredi politikası neticesinde geçen yıl toplam faiz gelirlerini %0.7 artırabilen bankalar 423.4 milyar lira faiz geliri elde etmişlerdi. 2021'in ilk çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27.6 artışla 126.7 milyar lira faiz geliri elde edildi. İlk çeyrekte sektörün net faiz geliri ise faiz oranlarındaki artışla 10 milyar azalarak 44.2 milyar liraya geriledi.

Ucuz kredilerle kamuda kâr eridi

Bankacılık sektörünün dönem net kârı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 659 milyon lira (%4.3) artarak 16 milyar lira oldu. Kamu bankalarında net faiz geliri azalışına bağlı olarak net kâr 2.3 milyar lira (%39) azalarak 3.6 milyar liraya geriledi. Karşılık giderlerindeki düşüş ve karşılık iptallerinin kamu bankalarda kardaki düşüşü sınırladığı belirtiliyor. Özel bankalarda ise net kâr yılın ilk çeyreğinde 2.9 milyar lira (%30.5) artarak 12.4 milyar lira oldu.