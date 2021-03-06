Faiz ödemesi ilk iki ayda zirve yaptı

2021 yılı şubat ayı nakit gerçekleşmeleri verilerine göre Hazine’nin faiz ödemeleri şubat ayında, 21.1 milyar TL ile rekor seviyeye çıktığı 2021 yılı Ocak ayına göre azalarak 11.3 milyar TL seviyesine indi. Ancak 2021 yılının ilk 2 ayında toplam 32.5 milyar TL faiz ödemesi yapıldı.

Bu rakam ile 2021, 2005 yılından bu yana ocak ve şubat ayları sonu itibarıyla en yüksek faiz ödemesi yapılan yıl oldu.

2020 yılının ilk iki ayı sonunda 20.4 milyar TL, 2019 yılının aynı döneminde ise toplam 21.3 milyar TL faiz ödemesi yapılmıştı.

AÇIK AZALDI

Şubat 2020’de 8.7 milyar TL açık veren Hazine, Şubat 2021’de 3.4 milyar TL açık verdi. Hazine 2021 yılının Ocak ayında ise 26.1 milyar TL açık vermişti.

Şubat 2021’de Hazine’nin gelirleri 91.4 milyar TL’den 98.3 milyar TL’ye yükselirken, giderleri de 117.6 milyar TL’den 101.7 milyar TL’ye düştü.

NET BORÇLANMA 18.2 MİLYAR TL

Hazine şubat ayında 18.2 milyar TL net borçlanmaya gitti. 2020 yılının Şubat ayında net borçlanma 41.8 milyar TL olmuştu. İlk iki ayın sonunda oluşan net borçlanma ise 50.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk iki ayında bu rakam 47.1 milyar TL olmuştu.

2020'deki toplam net borçlanma ise 240,8 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine 2020 yılını toplam 181,9 milyar TL nakit açığıyla kapatmıştı.

CUMHURBAŞKANI FAİZE VE BORCA KARŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin borçlarını kendi kaynakları ile ödemesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan “İnandığım tek şey var yüksek faizle bir yere varamayız ve bana karşı efendim işte bizim şu kadar borcumuz var bu borcu neyle ödeyeceğim bu borcu yüksek faizle dışarıdan kendimize imkan sağlamakta değil kendi kaynaklarımızla bunu nasıl öderiz onun çalışmasını yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.