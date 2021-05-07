Faizleri sabit tutmak enflasyonu dizginlemez

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) 1 haftalık repo (politika) faiz oranını, beklentiye paralel değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu. Parasal sıkılaştırmanın etkisinin kredilerde görülmeye başlandığının belirtildiği karar metninde bireysel kredilere ilişkin “yükseliş” eğilimi, “ılımlı” olarak değiştirildi. Kararı değerlendiren MB eski baş ekonomisti Profesör Dr. Hakan Kara, “Faizleri sabit tutmak enflasyonu dizginlemeye yetmeyebilir. Mevcut duruş TL'yi olası küresel şoklar karşısında savunmasız bırakıyor” dedi. Kara, kapanma döneminin sona ermesiyle parasal duruşun enflasyonu kontrol etmeye yetmeyeceğini söyledi. Mevcut para politikasının enflasyonu MB'nin tahmini olan yüzde 12.2'ye getirecek kadar sıkı olmadığını belirten Kara, “O zaman şu soruyu sormak lazım, para politikası daha da sıkılaştırılabilecek mi yoksa tahminler yukarı yönlü güncellenmeye devam mı edilecek? İkincisi daha olası görünüyor” yorumunu yaptı.

MUĞLAKLIK VAR

MB nisan ayı toplantısında “ek sıkılaşma” taahhüdüne açıklamada yer vermemişti. “Politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” ifadesi bu metinde de yer aldı. Yani “sıkı duruş” yerini “enflasyon üzeri faiz”e bıraktı. Bu söylemin tek başına sıkı politika anlamına gelmeyeceğini belirten Ekonomist Emrah Lafçı, “İlerleyen toplantılarda TCMB faizi indirip, dediğimiz gibi yaptık enflasyonun üzerinde tuttuk, bu bize göre bir sıkı duruştur da diyebilir” dedi. Açıklamada yer alan “mevcut duruş sürdürülecektir” ifadelerinin belirsizlik yarattığını dile getiren Lafçı, “Mevcut duruş MB tarafından sıkı olarak mı görülüyor? Ne kadar faiz indirilirse sıkı duruşa devam edilir” sorularının cevabının belirsiz olduğunu kaydetti.

Vatandaş döviz aldı şirketler sattı

Merkez Bankası'nın (MB) açıkladığı verilere göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 30 Nisan ile biten haftada 235 milyon dolar düşüşle 224 milyar 827 milyon dolara geriledi. Döviz mevduatlarında gerçek kişilerin pozisyonları 33 milyon dolar artarak 140 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Tüzel kişilerin mevduatları ise 268 milyon dolar gerileyerek 83 milyar 882 milyon dolar oldu.