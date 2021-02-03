Faturalar Avrupa’da düşerken, Türkiye’de yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi’nde enerji fiyatları ocakta bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 4,1 düştü. TÜİK verilerine göre ise Türkiye’de bu dönemde enerji fiyatları yüzde 7,86 oranında arttı.

Avrupa’da enerji fiyatlarında yıllık düşüş, pandeminin döneminde doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. Dünyada enerji fiyatlarının dolar cinsi fiyatlarındaki düşüşe rağmen Türkiye’de döviz kurlarının artışı, fiyat artışını da beraberinde getirdi.

TÜİK’in özel kapsamlı TÜFE göstergeleri arasında yer alan ‘Enerji’ kalemi, enflasyon sepetindeki şu maddeleri içeriyor: Su faturası, elektrik ücreti, doğalgaz ücreti, doğalgaz abonman ücreti, tüp gaz ücreti, kömür ücreti, odun ücreti, benzin, motorin, LPG ve motor yağları.

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AVRUPA’DA ENFLASYON YÜZDE 0,9

Ocakta Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 14,97 olurken, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro bölgesinin enflasyonunu yüzde 0,9 olarak açıkladı.

Yüzde 0,9’luk oran Türkiye’deki enflasyon oranına göre çok düşük olsa da, Aralık 2020’deki yüzde -0,3’lük orana göre ciddi artış anlamına geliyor.

İŞLENMEMİŞ GIDADA BÜYÜK FARK

Euro bölgesinde, gıda, alkol ve tütün grubunda yıllık fiyat artışı yüzde 1,5 ile ilk sırada yer alırken, hizmetler grubunda fiyat artışı yüzde 1,4 oldu.

İşlenmemiş gıda fiyatları Türkiye'de ocakta yıllık yüzde 18,08 oranında artarken, Euro bölgesinde bu oran yüzde 1,9 oldu.

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