Faturasını ödeyemeyen abone sayısında rekor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılbaşından bu yana faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısının 5 kat arttığına dikkat çekti. Resmi rakamlara vurgu yapan Akın, “Yılbaşında 1 milyon abone faturasını gününde ödeyemezken, bu sayı dört ay sonra 5,5 milyona dayandı. Başka bir deyişle ortalama her 5 mesken abonesinden biri faturasını ödeyecek bedeli denkleştiremediği için zamanında ödeme yapamıyor. Bu durum iktidarın vatandaşları nasıl fakirleştirdiğinin göstergesidir" dedi.

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Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Bilgi Edinme Yasası kapsamında mesken, sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerinin gününde tahsil edilemeyen fatura sayısını soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'a gelen resmi yanıt yılbaşından bu yana faturalarını zamanında ödemeyen abone sayında rekor oranda artış yaşandığını ortaya koydu.

Resmi veriler üzerinden bir çalışma hazırlayan CHP'li Akın, şu bilgileri verdi:

“VATANDAŞ FATURASINI ZAMANINDA ÖDEYEMİYOR”

*İktidar 2021 yılının başından bu yana pandemi koşullarında ekonomik olarak zorlanan vatandaşlarımızı yalnız bıraktı. Bu durum vatandaşların elektrik faturaları ödemelerine de yansıdı.

*Resmi verilere göre yılbaşından bu yana elektrik faturalarını zamanında ödeyemeyen abone sayısı olağanüstü düzeyde arttı.

*İktidarın yanlış politikaları yüzünden yılbaşından bu yana artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı; vatandaşı faturalarını ödeyemez hale getirdi. Vatandaşlar elektrik faturasındaki tutarı ödeme zamanında denkleştirip ödeyemedi.

“YILBAŞINDA 1 MİLYON ABONE ÖDEYEMEDİ”

*Resmi verilere göre Ocak 2021'de mesken abonelerine yönelik 26 milyon 694 bin 546 adet fatura üretilirken, bu faturalardan 1 milyon 37 bin 136'sı gününde tahsil edilemedi. Başka bir deyişle Ocak 2021'de her 25 mesken abonesinden biri faturasını zamanında ödeyemedi.

*Şubat 2021'de ise mesken abonelerine yönelik 26 milyon 859 bin 697 fatura üretilirken; bu faturalardan 1 milyon 202 bin 287'si zamanında tahsil edilemedi.

*Buna göre Şubat 2021 tarihinde de her 22 mesken abonesinden biri faturasını zamanında ödeyemedi. Bu veriler vatandaşların 2021 yılının başından bu yana elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını gösterdi.

“ZAMANINDA ÖDEYEMEYEN ABONE SAYISI KATLANDI”

Elektrik faturalarını zamanında ödeyemeyen abonelerin sayısının Mart 2021 tarihi itibarıyla rekor oranda artış gösterdiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

*Buna göre Mart 2021'de mesken abonelerine yönelik 27 milyon 170 bin 361 fatura üretildi. Bu faturalardan 4 milyon 753 bin 87'si gününde tahsil edilemedi.

*Başka bir deyişle Mart 2021'de her 6 mesken abonesinden biri faturasını zamanında ödeyemedi. Bu durum faturasını zamanında ödeyemeyen abonelerin bir ayda neredeyse 4 kat arttığını ortaya oydu.

“HER 5 ABONEDEN BİRİ FATURASINI ZAMANINDA ÖDEYEMİYOR”

*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre faturasını zamanında tahsil edemeyen abone sayısında en yüksek artış Nisan 2021 döneminde yaşandı. Buna göre Nisan 2021'de mesken abonelerine yönelik 27 milyon 126 bin 586 fatura üretildi.

*Bu faturalardan 5 milyon 166 bin 439'u gününde tahsil edilemedi. Buna göre de Nisan 2021'de her 5 aboneden biri faturasını zamanında ödeyemedi. Bu durum vatandaşların yılbaşından bu yana faturalarını artık zamanında ödemekte güçlük çektiği gösterdi.

“ARTIK ZAM YAPMAYIN! VATANDAŞIN ÖDEME GÜCÜ YOK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, resmi verilere göre yılbaşından bu yana faturasını ödemekte zorlanan vatandaşların sayısının 5 kat artış gösterdiğine dikkat çekti. CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

*İktidar; 1 Ekim'de elektrik faturalarına üç ay sonra yeniden zam yapmaya hazırlıyor. Yapılacak zam bu yıl faturalara yansıyacak 3. elektrik zammı olacak. Aylardır vatandaşların artık faturalarını ödeyemez durumda olduğunu söylüyoruz.

*Resmi veriler de bizi haklı çıkarıyor. Yılbaşında 1 milyon abone zamanında faturasını ödeyemezken yalnızca dört ay içinde bu sayı 5,5 milyona dayandı.

*Ortalama her 5 aboneden 1'i fatura bedelini denkleştirip zamanında ödeme yapamıyor. Tek başına bu durum bile iktidarın vatandaşlarımızı nasıl fakirleştirdiğinin göstergesidir. Vatandaşın artık yeni bir zammı kaldıracak ne gücü ne de tahammülü var.

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