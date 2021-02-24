Fed Başkanı Powell’dan ekonomi değerlendirmesi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin Fed’in desteğine ihtiyaç duymaya devam ettiğini söyledi.

Powell dünkü konuşmasında gevşek para politikasının enflasyonu ile finansal riskleri hızla artıracağı görüşüne de karşı çıktı.

Powell, merkez bankasının odağında ABD’lileri yeniden işlerinin başına döndürmek olduğunu söyledi.

BÜYÜME HIZLI OLACAK

Ekonominin beklenenden hızlı toparlanması sonrası kriz döneminde başlatılan politikalara hâlâ ihtiyaç olup olmadığı yönünde Cumhuriyetçi senatörlerin yönelttiği sorulara Powell, “Para politikamız destekleyici ve bu şekilde kalmaya devam etme ihtiyacı sürüyor. Eğer bir şey yapacaksak son derece dikkatli, sakin ve önceden uyararak yapmamızı bekleyebilirsiniz” dedi.

Powell corona virüsü salgını sonrasında başlayan ekonomik büyümenin potansiyel olarak hızlı olacağını kabul etti ve Fed’in ekonomik tahminlerinin bu yıl yüzde 6 “düzeylerinde” ekonomik büyüme beklentisini ortaya koyacak şekilde güncellenebileceğini belirtti.

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