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Fed Başkanı Powell’dan enflasyon açıklaması

Enflasyondaki artışı "geçici" olarak nitelendiren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, fiyat baskılarının "önemli ölçüde" arttığını ancak özel faktörlerin gevşemesinin ardından enflasyonun yüzde 2'ye geri döneceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:55, 22/06/2021
HaberlerEkonomi
Fed Başkanı Powell’dan enflasyon açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada ekonomik iyileşmeye dikkat çekerken, salgının getirdiği risklerin sürdüğünü söyledi.

Fiyatlarda yaşanan artışı geçici olarak değerlendirdiğini belirten Powell, enflasyonda yüzde 2 hedefini sürdürdüklerini vurguladı. Powell, fiyat baskılarının “önemli ölçüde” arttığını ancak özel faktörlerin gevşemesinin ardından enflasyonun yüzde 2’ye geri döneceğine olan inancını yineledi.

“AŞILAR TOPARLANMAYA YARDIM ETTİ”

Powell, ABD Kongresi’ne yaptığı sunumda ekonominin büyüdüğünü ancak ekonomilerinin pandeminin devam eden tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Konuşmasında, “Yaygın aşılanma, benzeri görülmemiş bir şekilde para ve maliye politikasına etki ederek toparlanmaya güçlü bir destek sağladı” ifadelerine yer veren Powell, “Ekonomik faaliyet ve istihdam göstergeleri güçlenmeye devam etti ve bu yıl reel GSYİH, on yıllardır görülen en hızlı artış oranını kaydetme yolunda” dedi.

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