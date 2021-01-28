Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından federal fonlama faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, “Hedefe ulaşmayı geciktirecek riskler gelişirse politika duruşunu ayarlamaya hazırız. Virüs, ekonomik görünüm üzerinde kayda değer risk yaratıyor. Düzenli aylık repo ihalelerine son verilecek. Tahvil alımları, istihdam ve fiyat istikrarında kayda değer gelişme olana kadar sürecektir” ifadelerine yer verildi.

SALGINA DİKKAT ÇEKTİ

Fed Başkanı Powell ise yaptığı açıklamada, “Para politikası salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek” dedi.

Powell, “Bazı gelişmeler 2021’in sonunda güçlü görünüm sinyali veriyor. Genişleyici politika hedeflere ulaşılana dek sürdürülecek. İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha uzun yol var. Kayda değer gelişme görmek biraz zamana alacak” ifadelerini kullandı.

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