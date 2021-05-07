FED: Finansal riskler arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinin salgından toparlanması ve buna bağlı olarak yatırımcı risk iştahının güçlenmesiyle finansal risklerin arttığına dikkat çekti.

Fed’in altı ayda bir yayımladığı finansal istikrar raporunda hisse senetlerindeki sert değer kazançları, sosyal medyada bir anda popüler hale gelen yatırım araçları ve hedge fonların işleyişi tam olarak anlaşılamayan finansman yöntemlerinin yarattığı finansal risklerin altı çizildi.

YENİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER

Üst düzey Fed yetkililerinden Lael Brainard raporla birlikte dün yayımlanan açıklamasında, “Yatırımcıların ekonomide güçlü toparlanma beklentilerinin çok güçlü olduğu göz önüne alındığında, sisteme yönelik riskleri yakından izlemek ve finansal sistemin dirençli olmasını sağlamak önem kazanmaktadır” dedi.

Raporda varlığı uzun süredir bilinen tehlikeler dışında yeni ortaya çıkan risklere de dikkat çekildi.

Fed, şirket ofislerine olan talepte düşüş yaratabilecek salgın hastalığın ardından ticari gayrimenkul piyasasının kırılgan bir hale gelebileceğine dikkat çekerken, iş yerleri ve hanelerin de “önemli baskılarla” karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

ARCHEGOS İFLASI

Fed, yeni riskler arasında hisse senetleri piyasasında son dönemde kaydedilen yükselişlerin yerini ani şekilde kayıplara bırakabilmesini gösterdi.

Sosyal medyada bireysel yatırımcılar arasında hızla yayılan hisse tavsiyelerinin hisselerde ani yükseliş ve düşüşlere yol açabildiğine dikkat çeken Fed, ani zararlarla bankalarda tahribat yapan Archegos Capital gibi hedge fonlarının risk yönetim politikalarının da endişe yarattığını raporda ifade etti. (REUTERS)



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