Fed sonrası dolar yükselişte

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha erken yükseltebileceğinin ve tahvil alımlarında azaltmaya yönelik ilk işaretleri vermesi ardından yükselişini sürdürdü.

Fed kararı öncesi 8.49-8.54 bandında işlem gören dolar/TL dün 8.65 civarında günü tamamladıktan sonra gece saatlerinde 8.73’e kadar yükseldi.

Bu sabaha da dolar/TL 8,70’in üzerinde başladı.

DOLAR İKİ AYIN ZİRVESİNDE

Bu sabah itibarıyla küresel piyasalarda dolar iki ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar bu zirveyi TL’ye de destek olan ve yaklaşık bir yıl süren değer kayıplarının ardından görüldü. Yatırımcılar faiz artırımları için 2023’ü öngören Fed’in açıklamalarının başka nasıl yansımalarının olacağını kestirmeye çalışıyorlar.

Dolar endeksi iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyesi olan 92.010’u gördü ve yüzde 1.5 ile haftayı Eylül’den bu yana en yüksek kazanımla bitirmeye hazırlanıyor.

MERKEZ FAİZİ SABİT TUTTU

Merkez Bankası (TCMB) ise dün bir haftalık repo faizini beklentilere paralel olarak yüzde 19’da sabit bırakırken, enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Banka hali hazırda yüzde 17 civarındaki enflasyonun üçüncü çeyrek sonu dördüncü çeyrek başında düşüşe geçeceğini öngörüyor piyasanın enflasyonda düşüş beklentisi ise Kasım Aralık ayları olmaya devam ediyor.

TCMB’nin erken faiz indirimi beklentisinin ortadan kalkması gerektiğine ilişkin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini taşımaya devam ediyorlar. Bu da TL’de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Ancak TCMB bugüne kadar faiz indirimi yönünde bir adım atmış da değil.

SİNYAL GELMEDİ

Bankacılara göre dünkü PPK’da faiz indirim yönünde bir sinyal yer almadı. Ancak yine de beklentiler TL’de belirgin kayıplar görülmemesi halinde bankanın bir an önce indirime gideceği yönünde. Bu beklenti de siyasilerin düşük faiz istekliliğinden kaynaklanıyor.

İşlemciler faiz indirim beklentilerinin Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaştığını belirtiyorlar. Temmuz ayı için de beklenti yer alsa da dünkü PPK sonrası bu fiyatlama azalmış durumda.

AFGANİSTAN İÇİN ANLAŞTILAR AMA S400 SORUNU DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 14 Haziran’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. İki liderde, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ifade etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Biden ile Erdoğan'ın yaptıkları görüşmede, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini Türkiye'nin sağlaması konusunda anlaştığını duyurdu.

Sullivan, Biden'ın havaalanı güvenliği için ABD’nin Türkiye’ye destek vereceğini taahhüt ettiğini aktardı. Sullivan görüşmede, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S 400 hava savunma sistemleri sorunu için ise henüz bir çözüm bulunamadığını ve konuyla ilgili görüşmelerin devam edeceğini aktardı. (SOZCU.COM.TR-REUTERS)



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