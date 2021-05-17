Fed varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacak?

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltma sinyalini bu yılın eylül ayında vermesini bekliyor.

Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, Fed’in varlık alımlarını azaltma sinyalini eylül ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında vermesi bekleniyor.

Rapora göre, kuruluş, varlık alımlarında azaltmanın 2022 Mart ayında açıklamasını, Nisan ayında ise hayata geçmesini bekliyor.

Fed’in varlık alımlarını azaltması, hem küresel piyasalar hem de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem arz ediyor. Böylesi bir süreç, gelişmekte olan ülkeler açısından riskli görülüyor. (FOREKS)



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