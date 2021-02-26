Finans ve teknoloji hisselerine ilgi arttı

Küresel hisse senedi yatırım fonlarına Çarşamba günü sona eren bir haftalık dönemde 46.2 milyar dolar ile kayıtlardaki üçüncü yüksek para girişi kaydedildi. Hisse fonlarına olan ilgide teknoloji ve finans şirketlerinin hisselerine artan talep rol oynadı.

Bank of America’nın (BofA) haftalık EPFR fon akım verilerine dayandırdığı rapora göre küresel tahvil fonlarına para girişi art arda 16 haftada devam etti. Tahvil fonlarına geçen hafta 7.1 milyar dolar fon girişi olurken, enflasyon korumalı ABD Hazine tahvillerine (TIPS) 1.3 milyar dolar para girişi gerçekleşti.

Veriler bu hafta ABD Hazine tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve ona paralel gerçekleşen hisse piyasalarından çıkış öncesi dönemi kapsıyor.

Yatırım yapılabilir kredi notuna sahip sabit getirili borçlanma araçlarına 5.4 milyar dolar giriş olurken, daha yüksek getiri veren riskli tahvillerden 1.7 milyar dolar çıkış oldu.

ABD hisse senedi fonlarına 20.4 milyar dolar para girişi olurken, gelişmekte olan hisse senedi ve tahvil piyasalarına 11.6 milyar dolarlık rekor bir fon girişi gerçekleşti.