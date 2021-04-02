Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı geriledi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı ocak sonu itibarıyla bir önceki aya göre 1.6 milyar dolar azalarak 156.1 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre 2018 Mart ayında 222.6 milyar dolarla tarihi zirveyi gören net döviz açık pozisyonu bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girdi ve ocak itibarıyla tarihi zirveye kıyasla 66.5 milyar dolar azalmış oldu.

TCMB verilerine göre ocak sonu itibarıyla finansal kesim dışındaki firmaların yükümlülükleri 297.5 milyar dolar, varlıkları 141.4 milyar dolar oldu.

Yükümlülük dağılımında bakıldığında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 364 milyon dolar, 516 milyon dolar ve 2.1 milyar dolar azaldı. Yükümlülüklerdeki toplam azalış 3 milyar dolar oldu.