Finansal skandallarla sarsılan Credit Suisse, UBS ile birleşebilir

Son aylarda milyarlarca dolar maliyet yaratan finansal skandallarla mücadele eden İsviçre bankası Credit Suisse‘in yönetimi, rakip banka UBS ile birleşme ihtimalinin de olduğu bir yeniden yapılanma planı hazırlamak için baskı altında.

DÜŞÜK TEKLİF TEHLİKESİ

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre bankanın karıştığı skandallarla boğuşan yöneticiler, bazı yatırımcıların bankanın bölünmesini talep edeceğinden veya düşük hisse senedi fiyatı nedeniyle arzu etmedikleri bir satın alma teklifi ile karşı karşıya kalma ihtimalinden endişe ediyorlar.

Göreve yeni gelen yönetim kurulu başkanı Antonio Horta-Osorio, bankanın faaliyetleri hakkında stratejik inceleme başlatıldığını Nisan ayı sonunda açıklamış ve yatırımcılara zor kararlar almadan önce değerlendirme için zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Bir kaynak banka üst yönetiminin önümüzdeki hafta toplanacağını söylerken bir başka kaynak yöneticilerin yeniden yapılanma tekliflerini incelemeye Temmuz ayı başında başlamak istediklerini söyledi.

5 MİLYARLIK ZARAR

Credit Suisse, Archegos Capital adlı hedge fon ile yaptığı işlemler nedeniyle 5 milyar dolardan fazla zarar ettikten sonra faaliyetlerini gözden geçirmeye almak zorunda kaldı.

Banka ayrıca müşterilerinin batan tedarik zinciri Greensill Capital tahvillerine 10 milyar dolar yatırım yapmasına aracılık ettiği için de hukuki sıkıntılar yaşıyor.

Bankanın hisseleri, Mart ayı başında Greensill ile ilgili sorunların ortaya çıkmasından bu yana %25’ten fazla değer kaybetti.

FARKLI SEÇENEKLER MASADA

Banka yöneticilerinin değerlendirme süreçleri hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada, “Credit Suisse‘in hemen bir şirketle birleşmeye ihtiyacı var… Herhangi bir adım atmazlarsa aktivist hissedarların adım atacağıyla ilgili Zürih’teki endişe giderek büyüyor.” dedi.

İki kaynak, bankanın geri kalanını potansiyel bir birleşmeye hazırlamak için İsviçre’deki bankacılık biriminin ayrı bir şirket olarak ayrılması, yatırım bankacılığı biriminin küçültülmesi veya varlık yönetimi biriminin satılması gibi olasılıkları bazı yöneticilerin görüştüğünü ifade etti.

Üçüncü bir kaynak bankanın ABD’deki yatırım bankası birimini satmasının da bir seçenek olduğunu söyledi.

GÖRÜŞMELER BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Kaynaklar görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu, tüm hızıyla devam ediyor olsa da henüz bir karara varılamadığını söyledi.

Kaynaklar hisse fiyatının düşmesi nedeniyle bankanın potansiyel satın alma tekliflerine karşı savunmasız kaldığını ifade ederken, İsviçre’nin ABD’li bir bankanın satın almasından ziyade başka bir İsviçreli banka olan UBS’in satın almasına daha sıcak bakabileceğini kaydettiler.

Hem Credit Suisse hem de UBS sorulara yanıt vermeyi reddetti.

UBS CEO’su bu yılın başlarında Credit Suisse ile birleşmenin mümkün olup olmadığı sorusuna “organik büyümeyi” tercih ettiğini söyleyerek olumsuz cevap vermişti.

Kaynaklar bankanın müşterileri ve İsviçre nezdindeki itibarını düzeltmek için yeni bir görünümüne bürünmesi gerektiğine de dikkat çektiler. (REUTERS)

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