Finlandiya, 1.981 Bitcoin’i satmak için komisyoncu bulmaya çabalıyor

Finlandiya, uyuşturucu baskınlarında ele geçirilen 1.981 Bitcoin’i kendi para birimine dönüştürmek için bir komisyoncu arıyor.

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Finlandiya'nın dönüştürmek istediği Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 79 milyon doları (yaklaşık 670 milyon TL) buluyor.

FİYATIN ARTMASI ETKİLİ

Ülkenin gümrük idaresi, 2 milyon Euro'ya ulaşabilecek iki yıllık bir anlaşma için üç komisyoncu ile anlaşmayı bekliyor. Hükümetin 2018 gibi erken bir tarihte satış yapmak istediği ancak bunun bir kez daha suçluların eline geçmesinden korktuğu bildirildi. Bununla birlikte, Bitcoin'in yükselen fiyatı, Fin makamlarını tasfiye etmeye itmiş gibi görünüyor. Son yıllarda birçok ülke, ABD'nin ilk adımı 2014'te atmasıyla birlikte cezai soruşturmalar sırasında ele geçirilen kripto para birimlerini sattı. Finlandiya gümrük idaresi yetkilileri, kripto para birimi Bitcoin'lere uyuşturucu satıcısı Douppikauppa'nın tutuklanmasının ardından 2016 yılında el koymuştu.

Kripto paralara yeni vergi geliyor

SON dönemde dijital paralarla ilgili acil düzenleme yapılmasını talep eden ABD senatörleri kripto vergilerini artırmak istiyor. Politika yapıcılar bu vergiler yoluyla 28 milyar dolar daha toplamayı planlıyorlar. Bu fonlar, ülkenin ulaşım ve elektrik altyapısına yapılacak 550 milyar dolarlık yatırımın bir kısmını oluşturacak.

Balinaların Ethereum stokları zirve yaptı

KRİPTO para borsalarının dışında işlem gören en büyük 10 Ethereum adresinin toplam birikiminin 21.3 milyon Ethereum'a ulaştığı belirtiliyor. Bu sayı, Ethereum piyasaya sürüldüğü 2015 yılından beri görülen en büyük seviyeyi temsil ediyor. Balinalar olarak nitelendirilen kurumsal yatırımcılar gibi büyük yatırımcılar, birikimlerini genellikle borsalar yerine soğuk depolamada tutmayı tercih ediyor. Bu türden yatırımcılar, çoğunlukla satış yapma planları olduğu zaman birikimlerini borsada tutuyor.