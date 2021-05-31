Firmaların yüzde 74ü karma model planlıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) pandemi öncesi açıkladığı öngörüsü 2027 yılında, dünya iş gücünün yarısının, yani her 2 çalışandan birinin bağımsız-uzaktan modelde çalışacağıydı. Workflex ve GPTW Türkiye'nin Ocak-Mart 2021 arasında yaklaşık 170 firma ve binin üzerinde kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği “İş Gücü Yapısı, Çalışan Tercihleri ve Geleceğin Çalışma Modelleri Türkiye 2021” araştırmasına göre pandemi ile bu durum şu anda yaşanıyor. Dahası pandemi geleceğin iş dünyasını da şimdiden şekillendiriyor. Araştırmaya katılan firmaların büyük bir çoğunluğu (%74) gelecek dönem için karma iş gücü modellerini hayata geçirmeyi planladığını söyledi. 3 yıl içinde çevik ve esnek iş gücü yapılarının rekabet için kritik önem teşkil edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 94 oldu. Bunun başlıca iki nedeni var. Birincisi, Covid-19 sürecinin de yarattığı ivmeyle kurumların iş yapış şekillerini, organizasyon yapılarını, teknoloji altyapılarını, yetenek yönetimi uygulamaları ve çalışan yetkinliklerini çok ciddi bir şekilde sorguluyor olmaları. Araştırmaya katılan her 10 kurumdan 9'u bu konuların üzerinde çalıştığını ve ciddi bir şekilde gözden geçirdiğini belirtti. İkinci neden de birincisi kadar kritik; araştırmaya katılan kurumların sadece yüzde 15'i bünyelerinde ihtiyaç duydukları yeterli yeteneğe sahip olduklarını düşünüyor.

KOLAY OLMAYACAK

Değişiklik olacak, ancak karma modele geçiş o kadar da kolay olmayacak. Kurumlar özellikle karma iş gücü içinde birlikte çalıştıkları bağımsız çalışan ve danışmanların performans yönetimi ve ölçümü, iş hukuku ve mevzuatı ve kurum kültürü konularını bu yapıya geçişte zorlanılacak alanlar olarak tarif etti. Araştırmaya göre bağımsız-uzaktan modelde çalışanlar ise düzenli gelir ve yan haklar konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Rutin işlerden bıkkınlık bağımsız işlere yöneltiyor

Araştırmaya göre, rutin işlerden bıkkınlık, haksızlığa uğramışlık hissi ve kariyer/gelişim fırsatlarının sınırlı olması hem yeni nesil hem de deneyimli çalışanları, yine Covid-19'un yarattığı gerçeklikle de bağlantılı olarak, daha esnek ve bağımsız çalışma modellerine teşvik ediyor. Tam zamanlı kadrolu çalışanların sadece %17'si gelecekte mevcut çalışma şeklini korumak isterken yaklaşık 2/5'i çalışma hayatlarında bağımsız danışman olmayı veya kendi işini kurmayı istiyor. Diğer yandan tekrar kurumsal hayata dönmek isteyen bağımsız çalışanların veya danışmaların oranı ise sadece %3.