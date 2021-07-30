Fitch Migros’un notunu yükseltti

Fitch Ratings, Migros’un ‘AA(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan ‘AAA(tur)’a yükseltti. Görünümü ‘durağan’ olarak belirledi.

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Migros 2021'in ilk 6 ayında online yatırımlarının yanısıra, 140 mağaza açtı ve yatırımlarını sürdürdü. Fitch Ratings, raporunda Migros'un borçluluğunun azaltılması ve döviz riskinin kapatılmasının neticesinde şirketin finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkin olduğunu ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Migros borçluluğunu azaltarak sağlıklı bir bilanço yapısına ulaştı. Fiziki mağaza ve online kanallardaki varlığı ile pazar payı kazanmaya devam etti. Migros'un online satış kanalındaki güçlü konumu ve bu kanalda pandemi döneminde iyice artan müşteri talebi şirkete güçlü rekabet avantajı sağladı. Ayrıca, Migros'un daha az sermaye gereksinimi olan ve karlı online satış kanalına yatırım yapmada gösterdiği yaklaşım nakit yaratımı ve riskleri azaltmada önemli oldu.”