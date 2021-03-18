Fitch, Türkiye için büyüme beklentilerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etti.

Fitch’in yayınladığı “Global Ekonomik Görünüm” raporuna göre, 2021 yılı için büyüme beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 6,7’ye, 2022 yılı için büyüme beklentisi yüzde 4,5’ten yüzde 4,7’ye çıkarıldı.

Fitch, 2021 yılı sonu için enflasyon beklentisini yüzde 10,5’ten yüzde 11,5’e çıkarırken, gelecek yıl sonu için beklentisini yüzde 9,5’ten yüzde 9,2’ye çekti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 15

Fitch, Türkiye Cumuhiyet Merkez Bankası(TCMB) gösterge faiz oranının bu yıl sonunda yüzde 15,00, gelecek yıl sonunda yüzde 12,00 seviyesine ineceğini tahmin ediyor.

Fitch’in dolar/TL tahmini bu yıl sonu için 7,25, gelecek yıl sonu için yüzde 7,50 seviyesinde oluştu.

Kredi derecelendirme kuruluşu tüketici harcamalarında bu yıl yüzde 9,2, gelecek yıl yüzde 5,7 artış, sabit yatırımlarda bu yıl yüzde 0,7 artış, gelecek yıl yüzde 0,3 düşüş bekliyor.

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