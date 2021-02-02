Fitch: Türkiye’de rezervlerin artması zaman alacak

Fitch bugün yayınladığı raporda, Türkiye’nin BB- olan kredi notunun görünümün büyük dış finansman riskleri ve düşük döviz rezervleri ile zayıf para politikası kredibilitesini yansıtanın Ağustos 2020’de durağandan negatife revize edildiğini hatırlattı ve “O tarihten bu yanı, politika sıkılaştırma daha ortodoks yaklaşım ile artırıldı ve yeni ekonomi ekibi dezenflasyon ve dış finansmanın onarılmasının sürdürülmesi konusunda iletişime güçlü vurgu yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir Türk bankalarıyla ilgili Fitch'ten açıklama: 2021'de zayıflayabilir

SERMAYE GİRİŞLERİNDE ARTIŞ VAR

Haziran ayından bu yana TCMB reel ortalama fonlama faizinin 7,4 puan arttığını ve kredi teşviklerinin geri çekildiğini belirten Fitch, bunun sonucu olarak kasım ayından bu yana Türkiye’ye sermaye girişlerinde ve brüt döviz rezervlerinde ılımlı bir artış olduğuna işaret etti.

“Bununla birlikte bu politika değişikliği liradaki zayıflık, kur baskısı. daha yüksek mevduat dolarizasyon oranı, artan cari işlemler açığı ve yüksek enflasyon tarafından yatıştırıldı” değerlendirmesini yapan Fitch, TCMB’nin sınırlı bağımsızlığı ve hükümetin GSYH, enflasyon ve cari işlemler için hedeflerinin kredibiliteden yoksun olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir Fitch'ten Türk bankaları değerlendirmesi

KREDİBİLİTENİN İNŞASI ZAMAN ALACAK

“Politika yapıcıların ekonomik büyümeyi artırmak ile dış ve iç dengesizlikleri azaltmak arasındaki değiş tokuşu nasıl çözecekleri belirsiz olmaya devam ediyor” tespitinde bulunan Fitch, 2020 yılı başlarındaki ciddi gevşetme ve büyük TCMB döviz müdahaleleri döneminde olduğu gibi hali hazırda zayıf olan politika kredibilitesinin yeniden inşaa edilmesini zaman alacağını ifade etti.

Türkiye’nin dış finansmanının istikrara kavuşacağını tahmin eden Fitch, ancak döviz rezervlerinde kısa vadede keskin bir iyileşme öngörmediklerini de vurguladı. Fitch, özel sektörün dış finansman pozisyonunun dirençli olmaya devam ettiğini de belirtti.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 10.5

Fitch tarafından hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verildi. Buna göre, Fitch, Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyüme tahmin ediyor. Enflasyon tahmini ise bu yıl sonu için yüzde 10,5, gelecek yıl sonu için yüzde 9,5 belirtildi.

Cari açığın GSYH’ya oranı tahminleri bu yıl ve gelecek yıl için sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 2,4 açıklandı.