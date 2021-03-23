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Fitch’in raporunda Merkez Bankası yorumu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yayınlanan raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Raporda, "TCMB Başkanı'nın değişmesi para politikasının kredibilitesini ve enflasyonun düşeceği ihtimalini zedeledi" ifadeleri kullanıldı.

Güncellenme: 18:18, 23/03/2021
HaberlerEkonomi
Fitch’in raporunda Merkez Bankası yorumu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün bir rapor yayınladı. Raporda, Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yer alırken Merkez Bankası başkanının değişimine de yer verildi.

Fitch’in raporunda şu ifadeler kullanıldı:

* TMCB Başkanı’nın değişimi Türkiye’nin enflasyon ve dış finansal risklerini artırıyor.

* TCMB Başkanı’nın değişmesi para politikasının kredibilitesine ve enflasyonun düşeceği ihtimaline dair güveni sarstı.

* TCMB başkanının hızla değiştirilmesi siyasi bağımsızlığın az olduğunun ve para politikası kredibilitesinin zayıf olduğunun altını çiziyor.

* TCMB’nin TL’deki sert değer kaybına vereceği cevabı izleyeceğiz.

* TCMB Başkanı Ağbal’ın değişmesinin etkisini, yeni başkan döneminde para politikasının yönünü ve dış pozisyonların durumunu değerlendireceğiz. REUTERS

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Yayınlanma Tarihi:18:16,