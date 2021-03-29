Fitch’ten Ağbal ve ekonomi yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratins’in ülke kredi notları direktörü Douglas Winslow, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ı 5 aydan kısa bir sürede görevden almaya karar vermesinin, Erdoğan’ın yüksek faizin enflasyona yol açtığı görüşü çerçevesinde oluşturduğu ortodoks olmayan görüşünü sağlamlaştırdığını bildirdi.

“ERKEN GÖREVDEN ALMA BEKLEMİYORDUK”

Ağbal’ın görevden alınması kararının önümüzdeki aylarda daha gevşek ve daha az ortodoks para politikası izlenmesi riskini artırdığını belirten Winslow, “Alınan kararın en net etkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faiz oranlarına karşı olan görüşlerini güçlendirmesi oldu. Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki ilişkisi nedeniyle böyle erken bir görevden alma adımı beklemiyorduk” diye konuştu.

Winslow, Türk Lirası’ndaki değer kaybı dikkate alındığında ithalatı azaltmak için tarifeler ve başka tedbirler kullanılmasını beklediğini belirtirken, Londra’da gecelik lira swap piyasasında faizin geçen hafta bir ara yüzde 1400’ü görmesinin yatırımcılar için artan maliyetleri ve belirsizliği gösterdiğini de vurguladı.

İlginizi Çekebilir Fitch 'görevden alma' kararını değerlendirdi