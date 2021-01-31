Fiyat tartışmalarına ilişkin PTT’den açıklama

Başta temel gıda ürünleri ve ayçiçeği yağı fiyatlarındaki önlenemeyen artışa çare olarak PTT’nin internet sitesi üzerinden ucuz ürün satışına başlayacağı duyurulmuştu. Ancak PTT’de satılan ayçiçek yağının başka marketlerde daha ucuza satılması kamuoyunda tepkilere yol açtı. PttAVM tarafından uygun fiyata gıda ürünleri satışının duyurulması ile yaşanan tartışmalara ilişkin PTT AŞ'den açıklama geldi.

“KURULDUĞU GÜNDEN BERİ UYGUN FİYAT”

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yapılan açıklamada, PttAVM'nin sadece bugün değil, kurulduğundan bu yana vatandaşlara ürün seçeneklerinin uygun fiyat politikası ile sunulduğu savunuldu.

Açıklamada, PttAVM'nin yaklaşık iki yıldır gıda dahil birçok temel ihtiyaç maddesinin pttavm.com üzerinden vatandaşlara uygun fiyat politikasıyla ürün alma imkanı sağlayan bir platform olarak görev yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

“VATANDAŞLARI KORUMAK İÇİN ÇEŞİTLİLİK ARTIRILDI”

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, aşırı artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşları korumak için PttAVM'den sunulan ürünlerin çeşitliliğinin artırıldığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın desteği ile ülkemiz için sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” dedi. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*Türkiye'nin yerli ve millî E-Ticaret Platformu PttAVM olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, ekonomik fiyatlarla karşılamaları adına var gücümüzle çalışmaktayız ve bu durumu ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya yönelik görev ve sorumluluk olarak kabul etmekteyiz.

*Özellikle temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini her zaman olduğu gibi indirimli fiyatlarla halkımızla buluşturmaktayız.

*Halkımızın artan gıda fiyatlarına karşı korunması amacıyla dün olduğu gibi bugün de üzerimize düşen görevimizi yaptığımızı ve bizlere verilecek sorumluluklarda da tüm gayretimizle çalışacağımızı belirtmek isteriz.

“ÜRÜN FİYATI PİYASA FİYATINDAN FAZLA İSE SATIŞINA ONAY VERİLMİYOR”

PTT’den yapılan açıklamada, PttAVM’nin nasıl çalıştığı şöyle açıklandı:

“PttAVM web sitesinde PTT'nin üretip sattığı bir ürün bulunmuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünleri aracısız, yani doğrudan satılıyor. Diğer ürünlerin ise firmaların kendi oluşturduğu sanal mağaza üzerinden tüketiciye uygun fiyatla sunulması şartı ile satışı yapılıyor. PttAVM, bu fiyatları denetliyor ve ürün fiyatı piyasa fiyatından fazla ise uyarıda bulunuyor, satışına onay verilmiyor.”

FİYATLAR KARŞILAŞTIRILDI, TEPKİLER YÜKSELDİ

Temel gıda ürünleri ve ayçiçek yağı fiyatlarında önlenemeyen artışa çare olarak PTT'nin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satışına başlandığı duyurulmuştu.

Aynı marka 5 litrelik ayçiçek yağının büyük marketlerde 74,95 TL'den, e-ticaret sitelerinde 78 liradan başlayarak satılması, PttAVM.com’da ise aynı ürünün fiyatının 85,01 TL olması tepkilere yol açtı.

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