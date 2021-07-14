Fosil yakıta yol açıldı jeotermal durduruldu

Plansız enerji politikaları yüzünden oluşan üretim fazlası nedeniyle yerli kaynaklar geri plana itildi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), elektrik üretim fazlası olduğu gerekçesiyle bazı jeotermal enerji santrallerine şalterleri indirme talimatı verdi. Türkiye'de bin 640 megavatlık (MW) jeotermal enerji kurulu gücü bulunuyor. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, tamamen yerli kaynaklarla üretilen yenilenebilir jeotermal enerjisinin yerine ithal doğalgaz ve kömür santrallerinde üretim yapılarak, yaz aylarında artan talep karşılanıyor. Ancak fosil yakıtla üretim yapılan santrallerde herhangi bir kısıtlamaya gidilmek yerine, yerli jeotermal santrallerinde üretim azaltıldı.

HEDEFLERLE UYUŞMUYOR

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök karara sert tepki göstererek, bu kararın yerli ve milli enerji politikasına uymadığını söyledi. 2030'a kadar “net sıfır emisyon” hedeflerine erişmenin konuşulduğu bir dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının her zamankinden daha fazla teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Özkök, üretim fazlası gibi durumlarda öncelikle doğalgaz ve kömür santrallerinden üretime ara verilmesinin değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin önünü açmaya yönelik uygulamalarıyla bölgede ve Avrupa'da örnek gösterilen bir ülke iken üretime bu gerekçeyle ket vurulmasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Özkök, şöyle konuştu:

CİDDİ ZARAR VERİYOR

“Dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer aldığımız jeotermal enerji ülkemizin en önemli yerli ve mili enerji kaynaklarından biri arasında. 1.600 megavatlık bir kurulu güçten söz ediyoruz. ‘Üretim fazlası' gerekçesiyle santrallerde üretime kısa süreli ara verilmesi üretim metotları nedeniyle jeotermal santrallerde ciddi zararlara yol açabilmektedir. Bu nedenle böyle bir ihtiyaç var ise bu noktada jeotermal santraller son aşamada değerlendirilmedir.”

Yüksek kapasite için ne yapılacağı belirsiz

TEİAŞ'ın verilerine göre, Türkiye'de 9 bin 768 elektrik santrali bulunuyor ve bunların toplam kurulu gücü 97 bin 689 MW'ı aşmış durumda. Özelleştirme politikaları sonucu özel sektör tarafından yapılan santral sayısı katlanırken, buradaki kapasite de Türkiye'nin büyüme projeksiyonunun önüne geçti. Türkiye hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşamadığı için, yaklaşık 100 bin MW'lık kurulu gücün ortalama yarısı kullanılır oldu. Önümüzdeki dönemde yeni projelerin de hayata geçmesiyle daha fazla atıl kapasite ortaya çıkacağı ifade ediliyor.