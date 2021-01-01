Fransızlar IŞİD korkusuyla 20 milyar dolarlık tesisi boşaltıyor

Fransa merkezli çok uluslu enerji şirketi Total, IŞİD tehlikesi nedeniyle Afrika ülkesi Mozambik’teki 20 milyar dolarlık LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tesisi inşaatındaki personelin bir kısmını geri çekme kararı aldı.

Karar, IŞİD bağlantılı İslamcı cihatçıların inşaat alanına giderek yakınlaşan saldırıları nedeniyle alındı.

CİHATÇILAR 5 KM’YE KADA YAKLAŞTI

Son olarak cihatçılar, inşaat alanının 5 km yakınındaki bir kasabaya saldırı düzenlemişti. Sıkı koruma altındaki inşaat alanına henüz bir saldırı olmasa da cihatçıların saldırı tehditleri artıyor.

Mozambik’in kuzey sahiline yapılmakta olan ve 2024’te faaliyete geçeceği açıklanan LNG tesisinin, Afrika’daki en büyük özel yatırım olması planlanıyor. Bölgede denizden doğalgaz çıkarılması ve kurulacak terminalden ihraç edilmesini öngören projede Total’in yüzde 26,5’lik payı bulunuyor.

TOTAL’DEN AÇIKLAMA

Total’den Bloomberg’e yapılan açıklamada, projedeki personel sayısının mevcut durum nedeniyle geçici olarak azaltıldığı belirtildi.

Mozambik’in Cabo Delgado bölgesindeki çatışmalarda Ekim 2017’den bu yana 2500 kişi ölürken, 570 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.