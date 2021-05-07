Fuat Oktay: İşletmeler için bürokrasiyi azaltacak düzenleme Meclis’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şöyle konuştu:

* Yasal dönüşümü tasarılar da dahil olmak üzere Meclisimizle paylaşmış durumdayız. İnşallah oradan da en kısa sürede yasalaşır, bu ivmelenme daha da hız kazanarak artar diye buna inanıyoruz, çok ciddi şekilde bunun takibini yapıyoruz.

* Yerli-uluslararası yatırımcılar dahil tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak adımlar kapsamında; konkordato ile vergi ve harç ödeme süreçlerinin hızlandırılmasını temin etmek üzere bir kanun taslağı hazır ve Meclis’te. Böylece işletmelerin parça parça yerine bir bütün halinde satılması ve işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgenmesi sağlanabilecek.

“SANAYİYİ REKABETÇİ HALE GETİRMEK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

Söz konusu düzenlemeyle vergi ve harç ödemede vatandaşın tek bir kurumla muhatap olması ve bazı işlemlerin resen yapılması gibi yenilikler geldiğini söyleyen Oktay, “Bütün bu çalışmaların içinde dijital dönüşümün faydasını göreceğiz. Orada kurduğumuz alt yapıyı burada değerlendiriyor olacağız. Aldığımız iyileştirme kararlarının uygulamaya geçmesiyle hem işletmelerimiz için bürokrasiyi daha da azaltacak hem de İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarımızı yeniden ivmelendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Oktay, şöyle devam etti:

* Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ediyor; küresel rekabette asla geride kalmıyoruz.

* Türkiye’nin güçlü sanayi alt yapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmek temel önceliklerimizden birisidir. Bu önceliğimize ilişkin stratejilerimiz, 11’inci Kalkınma Planından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimize kadar tüm politika belgelerimizle uyumlu ve tamamlayıcı şekilde yer almış durumdadır ve hedefimiz nettir.

* Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye. Bu hedefimize sizlerle ulaşacağız. DHA