Futbola yeni gelir kapısı: Dijital para

Bitcoin'deki hızlı artış ile birlikte gündeme oturan dijital paraları, şimdi de spor kulüpleri kullanmaya başladı. Türkiye'de kulüpler arasında ilk olarak Karşıyaka dijital para çıkardı.

Karşıyaka Spor Kulübü çıkardığı 10 milyon adet dijital parayı taraftarlarına sattı. Karşıyaka'nın toplam 350 milyon adete çıkarmayı planladığı bu paraların, önümüzdeki aylarda dijital para borsasında da işlem yapması planlanıyor.

Taraftarlar aldıkları dijital paralarla kulüplerine maddi katkı sağlarken, aynı zamanda bu paralarla alışveriş de yapabilecek. Sistemi oluşturan Bitci.com'un genel müdürü Onur Altan Tan, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'da bazı spor kulüpleri ile benzer uygulamaların yapılacağını ifade etti.

YENİ ARAYIŞLAR

“Taraftar token” olarak adlandırılan dijital paralara spor kulüplerinin daha fazla ilgi göstereceğini anlatan Tan, dünya finans çevrelerinde yeni arayışlar bulunduğunu ve blok zincir (blockchain) sisteminin buna uygun olduğunu kaydetti.

MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA ÖZEL TOKEN GELİYOR

Türkiye Basketbol Federasyonu ile çalışmaya başladıklarını anlatan Onur Altan Tan, yakında milli basketbol tokenı çıkaracaklarını söyledi. Almanya'da bankalara Bitcoin'in yatırılabildiğini ifade eden Tan, dijital paralar için regülasyonların

oluşturulduğunu belirtti Tan, bireysel yatırımcıların talep oluşturduğu kripto paraya bu yıl kurumsal talebin arttığını, reel karşılığı olan dijital paralara talebin artacağını aktardı.