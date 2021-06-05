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G7 ülkelerinden Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulama kararı

G7 grubu İngiltere'nin başkenti Londra'daki zirvede, Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 oranında vergi uygulanması yönünde anlaştı.

Güncellenme: 18:33, 05/06/2021
HaberlerEkonomi
G7 ülkelerinden Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulama kararı

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini oluşturan ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Japonya’nın Maliye Bakanları, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

VERGİ KARARI ALINDI

Toplantıda Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulanması yönünde karar alındı. 2 gün süren toplantıya başkanlık eden İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, “Yıllarca süren tartışmalardan sonra G7 maliye bakanları, küresel vergi sistemini küresel dijital çağa uygun hale getirilmesi konusunda reform yapmak için tarihi bir anlaşmaya vardı” ifadelerini kullandı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ise, “Şirketler artık karlarını düşük vergili ülkelerde rezerve ederek vergi yükümlülüklerinden kaçabilecek bir konumda olmayacaklar” dedi.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KÜRESEL BİR ANLAŞMA”

Söz konusu anlaşma, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Temmuz ayında Venedik’te yapacağı toplantıda ayrıntılı olarak tartışılacak.

Avrupa Birliğinin (AB) ekonomiden sorumlu yetkilisi Paolo Gentiloni, anlaşmayı “vergi reformu konusunda benzeri görülmemiş bir küresel anlaşma” olarak nitelendirerek AB’nin Venedik’te “bunun gerçekleşmesine aktif olarak katkıda bulunacağına” dair söz verdi.

Yeni kararla söz konusu şirketlerin, merkezlerinin bulunduğu yere göre değil, iş yaptıkları yere göre vergilendirilmesi hedefleniyor.

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