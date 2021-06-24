Geçen yıl Türkiye’de 2.4 milyar dolarlık 42 ton altın çıkarıldı

Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervi tartışma konusu olurken, Türkiye Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, 2020'de ülke genelinde 42 ton altın üretildiğini açıkladı. Yılmaz, “Bu Cumhuriyet tarihinde üretilen ve ulaşılan en yüksek rakam. 2.4 milyar dolar civarında bir bedele tekabül ediyor” dedi.

Meclis'te İklim Değişikliği Komisyonu'na bilgi veren Yılmaz, Türkiye'nin yaklaşık 6.500 ton altın potansiyeli olduğunu, bunun 1.500 tonunun yerinin bilindiğini 4.660 ton altınla ilgili arama çalışması yapılacağını söyledi. Yılmaz, Türkiye'de kullanılan siyanür bileşiklerinin sadece yüzde 4'ünün madencilikte olduğunu belirtti.

TAMAMI MERKEZ BANKASI'NA SATILDI

Mehmet Yılmaz, 1.500 ton altın rezervinin nerede olduğunun bilindiğini kaydederek, “4 bin 660 tonunu da ülkemizde arama yatırımı yaptığımızda, risk sermayesini çektiğimizde bulup ekonomimize kazandırma gücüne sahibiz” dedi. Yılmaz, geçen yıl üretilen altının tamamının Merkez Bankası'na satıldığını söyledi. Yılmaz, “Merkez Bankası'nın ön alım hakkı var” dedi.