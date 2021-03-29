Gelir eşitsizliği en çok Türklerin derdi oldu

Türkiye'de yaşayanların en önemli derdi; gelir eşitsizliği, eğitimde eşitsizlik ve kadın erkek eşitsizliği. Dünyada bu eşitsizlikleri Türkler kadar sırtlanan çok ülke bulunmuyor. Ipsos'un 28 ülkeyi kapsayan ve 26 Mart tarihinde açıklanan global araştırması, Türkiye'de gelir eşitsizliğinin en önemli sorunlardan biri olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 75 olduğunu ortaya koydu.

ORTALAMANIN ÜSTÜ

Bu oran dünya ortalaması olan yüzde 60'ın çok üzerinde. Her 4 kişiden 3'ü için gelir eşitsizliğinin en önemli dertlerden biri olduğu Türkiye, vatandaşları gelir eşitsizliğini en önemli sorun olarak gören ülkeler sıralamasında Rusya, Güney Kore ve Macaristan'ın ardından 4'üncü sırada yer alıyor.

KAYGI YARATIYOR

Türkiye'de gelir eşitsizliği pandemi ile giderek gelir uçurumu haline gelmiş durumda. UNDP verilerine göre 119 ülke arasında nüfusun en zengin %1'lik kesiminin ülkede toplam gelirin en büyük oranına sahip olduğu 7'nci ülke Türkiye. Türkiye'de %1'lik en zengin kesim, toplam gelirin %23.4'üne sahip.

Ipsos araştırmasında gelir eşitsizliğinin vatandaşlar açısından en önemli endişelerden biri olmasının nedeninin ya Belçika gibi eşitsizliğin çok düşük ya da Türkiye ve Brezilya gibi çok yüksek olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

KADIN-ERKEK EŞİTSIZLİĞİNİ DERT EDİNİYOR AMA DEĞİŞTİREMİYORUZ

Türkiye, kadın erkek eşitsizliğinin en önemli sorun olduğunu düşünenler sıralamasında Meksika'nın ardından yüzde 42 ile ikinci sırada yer alıyor. Ipsos araştırmasında, “Dünya Ekonomik Forumu Global Cinsiyet Eşitliği İndeksi'nde Türkiye en sonlarda (130) yer alsa da araştırmanın sonuçları, vatandaşların ülkedeki cinsiyet eşitsizliğini çok önemli bir sorun olarak gördüğünü ortaya koyuyor” denildi.