Geliri 11 bin 466 TL’den düşük 4 kişilik aile yoksul

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın yaptığı araştırmaya göre, şubat ayında açlık sınırı bir önceki aya göre 46 lira daha artarak 3 bin 313 liraya çıktı. Aynı ailenin yoksulluk sınırı ise 11 bin 466 liraya yükseldi.

AÇLIK SINIRI 489 LİRA ARTTI

Açlık sınırının 489 lira arttığı son bir yılda, gıda dışı harcamalarda 954 lira, yoksulluk sınırında ise bin 372 lira yükseliş yaşandı. Gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama 8 bin 153 liraya yükselirken yoksulluk sınırı da 11 bin 466 lira oldu. Açlık sınırı bu yılın ilk 2 ayında 167 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise112 lira arttı. Alkollü içki ve sigara hariç tutularak hesaplanan gıda dışı harcama miktarı ise 7 bin 620 lira oldu.

ESNAFIN TAKSİTLERİ 6 AY ERTELENSİN

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgından etkilenen sektörlerin kamuya olan borçlarının ertelenmesi amacıyla getirilen yapılandırma kanununa göre ilk taksitlerin şubat sonunda ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Yüzbinlerce esnafın hâlâ iş yapamadığını belirten Palandöken, “Borç ödemeleri en az 6 ay daha ertelenmeli. Yoksa hiç ödenemeyecek. Devlet de alacağını alamayacak” dedi.