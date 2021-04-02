Gençler umutsuz: Bir tanıdığım yoksa iş bulamam

İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'daki genç işsizliğin mevcut durumunu ortaya koymak için eğitimde ve istihdamda olmadığını belirten, herhangi bir üniversitede örgün lisans eğitimi almamış, 18-24 yaş arası 407 genç ile görüşerek “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Araştırması” yaptı.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 86.3'ü bir tanıdığı yoksa Türkiye'de iş bulmanın zor olduğunu düşünüyor. Gençlerin yüzde 52.9'u Türkiye'de iyi eğitim alanların iyi yaşam sürdüğü düşüncesine katılmıyor. Bu oran ilkokul mezunlarında yüzde 76.5 düzeyinde.

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“TÜRKİYE'DE FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK”

Katılımcılara neden eğitim ve iş hayatında olmadıkları sorulduğunda yüzde 79.3'ü “Türkiye'de fırsat eşitliği yok”, yüzde 78.5'i “önemli yerlerde tanıdıklarım yok”, yüzde 57.4'ü “iş bulamıyorum” yanıtını verdi.

YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Katılımcıların yüzde 75.5'i bir imkân verilse ve yurt dışında çalışma izni olsa yurt dışında çalışmak istediğini belirtiyor. Erkeklerde bu oran yüzde 85.3, kadınlarda yüzde 62.1. Gençlerde hane geliri düştükçe yurt dışında çalışma isteği de artıyor. Hane geliri 2 bin 500 TL ve altı olan gençlerde bu oran yüzde 86.8 iken 5.001 TL ve üzeri hane geliri olanlarda yüzde 68.3 olarak tespit edildi. Gençlerin yüzde 65.6'sı çalışmak için Avrupa ülkelerini, yüzde 19.1'i ise Amerika'yı tercih edeceğini söylüyor.

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“NE İŞ OLSA YAPARIM”

Katılımcılara en çok hangi sektörde çalışmak istedikleri sorulduğunda yüzde 25.1'i iş bulduğu takdirde her sektörde çalışabileceğini belirtiyor. Yüzde 16.7'si resmi kurumlarda, yüzde 15.5'i ise sağlık sektöründe çalışmak istiyor. Belirtilen sektörler içerisinde açık ara en az tercih edilen sektör ise yüzde 2.7 oranla inşaat sektörü oldu. Ortaokul ve daha düşük eğitim seviyesindeki gençlerin üçte biri, iş bulduğu takdirde her sektörde çalışabileceğini belirtti.

“3.033 TL'YE ÇALIŞMAYI KABUL EDİYORLAR”

Katılımcılara “Aylık en az ne kadar maaşa çalışmayı kabul edersiniz?” sorusu da soruldu. Verilen yanıtlar gençlerin aylık ortalama 3.033 TL'ye çalışmayı kabul ettiklerini gösterdi. Gençlerin yüzde 98.5'i 5 bin TL'den daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyledi. Bunun yanında asgari ücretten daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyleyen gençlerin oranı yüzde 10.2 oldu.

DÜŞÜK MAAŞLI FAKAT HUZURLU ÇALIŞMA ORTAMINI TERCİH EDİYOR

Katılımcılara belirli iş koşullarına dair seçenekler verilerek tercihleri soruldu. Katılımcıların sadece yüzde 11.5'i sigortasız fakat asgari ücretten yüksek maaşı olan bir işi sigortalı fakat asgari ücret alınan işe tercih ettiğini söyledi. Yüzde 66.4'ü düşük maaşlı fakat huzurlu çalışma ortamını, yüksek maaşlı stresli çalışma ortamına göre tercih ettiğini söylerken bu oran, kadınlarda yüzde 74.8, erkeklerde yüzde 60.4 oldu.

KAYGI DERECESİ: 10 ÜZERİNDEN 6.7

Katılımcıların mutluluk, yaşam memnuniyeti ve kaygılarını 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. Ortalama olarak mutluluk düzeyinin 5, yaşam memnuniyetinin 4.9, kaygılarının 6.7 olduğu görüldü.Gençlerin yüzde 43.9, ekonominin yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 36.1'i kendi ekonomik durumunun iyileşeceği kanaatinde.

KADINLAR EĞİTİM, ERKEKLER SOSYAL ALANDAN MAHRUM

Düzenli bir geliri olmayan gençlere sosyal yaşamda mahrum kaldığı durumlar sorulduğunda, gençlerin yüzde 19.8'i eğitim imkânlarından, yüzde 19.1'i kafe, restoran gibi sosyalleşme alanlarından, yüzde 13.4'ü ise kültürel aktivitelerden mahrum kaldığını belirtti. Cinsiyete göre bakıldığında kadınların en fazla mahrum kaldığı alan yüzde 29.6 oranla eğitim imkânları olurken erkeklerde ise ilk sırada yüzde 18.7 oranla dışarıda arkadaşlar ile sosyalleşme ihtiyacı olduğu görüldü.

YÜZDE 80'İ SON 1 YILDA İŞSİZ KALMIŞ

Katılımcı gençlerin yüzde 48.6'sı 6 ay içerisinde, yüzde 9.8'i 7-12 ay arasında, yüzde 7'si 1-2 sene içerisinde, yüzde 34.6'sı ise 2 seneden daha fazla bir sürede iş bulabileceğini düşündüğünü aktardı. İş deneyimi olan katılımcıların yüzde 49,2'si en son 6 ay ve daha kısa bir süre önce, yüzde 30.6'sı 7-12 ay, yüzde 17.2'si 1-2 sene, yüzde 3'ü ise 2 seneden daha fazla süre önce çalıştığını söyledi.